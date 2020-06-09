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Раскрыты подробности работы глобального интернета Илона Маска 

Lenta.ru 52 минуты назад
Раскрыты детали работы глобального интернета Маска
Фото: John Raoux / AP
Инженеры SpaceX провели на Reddit конференцию вопросов и ответов (AMA, Ask me anything). В рамках серии представители корпорации Илона Маска рассказали про устройство проекта глобального интернета Starlink и раскрыли некоторые технические подробности.
Изучив сотни вопросов пользователей, сотрудники SpaceX ответили на несколько десятков из них. Разбирая вопросы безопасности в компании, инженеры подчеркнули, что в корпорации используется специальный инструмент для моделирования нештатных ситуаций и составления любых программ полетов. Есть множество протоколов безопасности: например, если спутники Starlink потеряют связь с Землей, то они перейдут в режим высокого аэродинамического сопротивления, чтобы сойти с орбиты.
Представители компании раскрыли количество данных, генерируемых спутниками Starlink. Выяснилось, что телеметрия спутников передает порядка пяти терабайт данных в сутки — для сравнения, оборудование миссии Crew Dragon генерирует порядка сотен гигабайт информации. Софт для Starlink обновляется примерно раз в неделю, на Starlink и Crew Dragon установлена одинаковая система оповещения.
Также инженеры сообщили, что по техническому наполнению спутники Starlink скорее ближе к датацентрам, чем к космическим аппаратам. «Каждая партия Starlink из 60 спутников по оснащению эквивалента 4000 компьютерам с Linux», — заявил представитель SpaceX Мэтт Монсон (Matt Monson). Также он рассказал, что на околоземной орбите сейчас находятся порядка 30 000 базовых точек Linux.
В начале лета SpaceX успешно запустила на околоземную орбиту дополнительные 60 спутников глобального интернета Starlink. Среди партии посланного в космос оборудования присутствовал тестовый спутник, оснащенный затемняющими панелями, которые предотвращают отражение солнечных лучей от корпуса аппарата. По завершении миссии общее число спутников Starlink на орбите составило 480 единиц.
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Наука и техника , Технологии , SpaceX
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