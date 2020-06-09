Ученые заявили о необходимости коллайдера на Луне

НАСА ищет полезные нагрузки для доставки на поверхность Луны, что побудило физиков вновь поднять вопрос о постройке лунного коллайдера.

Эксперименты по физике элементарных частиц становятся все сложнее. Чтобы раскрыть секреты мельчайших субатомных частиц, физики должны охладить коллайдеры и детекторы до минимальных температур, откачать из них воздух, а также экранировать шумы. Всем этим потребностям отвечает лунная поверхность, где очень холодно и нет ни воздуха, ни шумов — об этом заявлялось уже очень давно.

Действительно, ночью температура на Луне падает до минус 73 градусов по Цельсию. Днем здесь плюс 38 градусов, но лед в тени лунных кратеров позволит коллайдеру остужаться и работать круглые сутки. Низкие температуры нужны для того, чтобы сверхпроводящие магниты, которые разгоняют частицы внутри ускорителя почти до скорости света, не плавились. Во-вторых, чем горячее детектор, тем больше шумов появляется в ходе эксперимента, которые заглушают полезные данные — сигналы субатомных частиц.

У Луны нет атмосферы, а значит не нужно откачивать воздух из ускорителей и детекторов, чтобы частицы на скорости, близкой к скорости света, не врезались в заблудшую молекулу азота.

Наконец Луна всегда «смотрит» на Землю одной и той же стороной, а значит гарантирована бесперебойная связь коллайдера с лабораториями на Земле.

В случае постройки коллайдера на Луне, конструкция которого (но не доставка или монтаж) окажется дешевле, физику частиц ждет прорыв.