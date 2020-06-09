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Гигантские газовые пузыри Млечного Пути стали видимыми 

Популярная механика 29 минут назад
Гигантские газовые пузыри Млечного Пути стали видимыми
Фото: Популярная механика
Гигантские пузыри расширяющегося газа, которые находятся над Млечным путем и под ним, впервые наблюдались в видимом диапазоне света: движение газа меняет длину волны света, при движении в нашу сторону он кажется голубым, а удаляясь становится красным.
Свечение испускал газообразный водород, который был электрически заряжен или ионизирован. Такое объяснение дали астроном Данеш Кришнарао из Университета Висконсин-Мэдисон и его коллеги, наблюдавшие явление.
Пузыри Ферми, обнаруженные в 2010 году, излучают гамма-лучи. Считается, что высокие образования высотой 25 000 световых лет каждое являются следствием древнего выброса газа из центра галактики. Но ученые не знают, что стало его источником. Возможно, виной тому черная дыра Стрелец А * в центре нашей галактики, либо вспышки, происходившие при звездообразовании.
Внутри пузырьков газ движется наружу, в результате чего меняется длина волн света. Сдвиг длины волны позволил исследователям точно определить скорость расширения газа в одной из областей пузырей. Используя телескоп Wisconsin H-Alpha Mapper (WHAM), ученые установили, что газ стремится наружу со скоростью около 220 километров в секунду. Примерно ту же скорость получили исследователи во время предыдущего измерения с использованием ультрафиолета.
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