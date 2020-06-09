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Apple может добавить возможность записи звонков в iPhone 

Ferra.ru 33 минуты назад
Apple может добавить возможность записи звонков в iPhone
Фото: Ferra.ru
В сеть утекли данные о том, что компания Apple может добавить возможность записи звонков в iPhone. Информацией поделились инсайдеры, которые опубликовали скриншот, намекающий на наличие соответствующей функции в грядущей iOS 14.
Причем предполагается, что записывать можно будет как обычные звонки, так и звонки Facetime. Активировать ее, судя по опубликованным данным, смогут сами пользователи в настройках, предварительно ознакомившись с отказом от ответственности.
Однако стоит отметить, что с записью звонков в разных странах дела обстоят не так-то просто. Так, по словам американского регулятора, запись звонков разрешена лишь в том случае, если второй пользователь осведомлен о ней. В то же время, в Австралии и Индии обычные пользователи не имеют права записывать звонки. Это, к слову, может говорить о том, что даже если в iOS 14 данная функция будет реализована — пользоваться ей смогут не все пользователи.
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Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Apple
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