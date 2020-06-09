Российские ученые описали мегалиты Западной Явы 

Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН и Новосибирского государственного университета впервые описали мегалиты в провинции Западная Ява. Исследователи выяснили, что сооружения возникли в V—XII веках н.э. Наиболее ранние части некоторых комплексов могут восходить к концу неолита. Статья археологов опубликована в журнале Теория и практика археологических исследований.

Обычно мегалитами называют сооружения из крупных каменных глыб. Самые известные из них — Стоунхендж и статуи с острова Пасхи. Однако такие ритуальные каменные строения встречаются по всей планете, от Южной Америки до Урала. В Индонезии их насчитывается несколько тысяч.

Российские ученые провели исследование таких сооружений в Западной Яве, где их насчитывается около двух тысяч. При этом большая часть из них не исследована, а некоторые объекты даже не сфотографированы. Российские исследователи осмотрели несколько различных мегалитов. Наиболее интересными для ученых оказались три из них: Гунунг-Паданг, Панггуянган и Тугу-Геде.

«Гунунг-Паданг произвел на нас сильное впечатление, — рассказал порталу «Наука в Сибири» ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Табарев. — Когда мы первый раз его на рассвете, возникло ощущение некой нереальности окружающего».

Зарубежные ученые провели комплексный анализ памятника еще в 2014 году. Тогда ученые выяснили, как строился такой памятник. Плиты-многогранники не нужно было обтесывать и поднимать в гору, как считалось ранее. Камни сами откалывались от разрушающегося купола вулкана, возле которого построен Гунунг-Паданг. Индонезийские археологи также показали, что комплекс имеет возраст не больше двух тысяч лет, и процесс его создания занял несколько столетий.

До сих пор не изученным оставался комплекс Тугу-Геде, расположенный в национальном природном заповеднике Халимун. На его территории находится множество каменных артефактов, среди которых выложенные плитами площадки, менгиры высотой до нескольких метров, оградки, скульптуры, фрагменты алтарей и саркофагов. Вокруг объекта ученые нашли обломки глиняной и фарфоровой посуды, стеклянные изделия, металлические бубенчики. Этот храм находится недалеко от деревни, поэтому иногда в древнем сооружении проходят подношения духам, а на менгиры повязывают полоски из белой ткани.

«В составе Тугу-Геде есть элементы разных периодов времени. Это и позднее мусульманское наслоение, и предшествующее ему, которое возможно связано с еще более древним пластом. Для датировки такого объекта необходимо проводить тщательные раскопки. При этом исследования нужно проводить очень аккуратно, чтобы не навредить комплексу», — объясняет Андрей Табарев.

Теперь российские археологи планируют провести раскопки на Тугу-Геде. Это один из возможных вариантов продолжения исследований мегалитов в Западной Яве.