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Россиянам раскрыли цену «Ангары» 

Lenta.ru 30 минут назад
Центр Хруничева (входит в «Роскосмос») планирует получать с каждого пуска на Восточном еще больше денег, чем при старте с Плесецка, передает РИА Новости заявление генконструктора «Салюта» Сергея Кузнецова.
«При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги», — говорит специалист.
По данным агентства, в настоящем заявлении речь идет о носителе «Ангара-А5», который после модернизации до версии «Ангара-А5М» получит увеличенную с 24 до 27 тонн грузоподъемность на низкую околоземную орбиту. Это означает, что минимальная цена одного пуска тяжелой «Ангары» любой модификации с любого космодрома составляет около 100 миллионов долларов.
В августе 2019 года генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, принимавший участие в разработке семейства «Ангара», в публикации в журнале «Космонавтика и ракетостроение» заявил, что стоимость тяжелой ракеты «Протон-М» из-за сокращения производства вырастет в 2,5 раза и сравняется с ценой носителя «Ангара-А5».
Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.
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Наука и техника , Видео , Технологии , Сергей Кузнецов , Александр Медведев , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Новости , Плесецк
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