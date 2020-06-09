Россиянам раскрыли цену «Ангары» 

«При цене пуска по 20 тысяч долларов за килограмм это дает плюс 10 миллионов долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги», — говорит специалист.

По данным агентства, в настоящем заявлении речь идет о носителе «Ангара-А5», который после модернизации до версии «Ангара-А5М» получит увеличенную с 24 до 27 тонн грузоподъемность на низкую околоземную орбиту. Это означает, что минимальная цена одного пуска тяжелой «Ангары» любой модификации с любого космодрома составляет около 100 миллионов долларов.

В августе 2019 года генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев , принимавший участие в разработке семейства «Ангара», в публикации в журнале «Космонавтика и ракетостроение» заявил, что стоимость тяжелой ракеты «Протон-М» из-за сокращения производства вырастет в 2,5 раза и сравняется с ценой носителя «Ангара-А5».

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В легкой и тяжелой версиях носитель летал дважды (в 2014 году). В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.