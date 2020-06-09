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В Западной Европе обнаружили рост вулканической активности 

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В Европе обнаружили рост вулканической активности
Фото: Martin Schildgen/Wikimedia Commons
Ученые обнаружили новые свидетельства роста вулканической активности рядом с некоторыми из самых густонаселенных районов Европы. Исследователи использовали данные GPS-мониторинга с антенн по всей Западной Европе для отслеживания движений поверхности Земли. Авторы предполагают, что наблюдаемые изменения вызваны поднятием мантийного плюма. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Journal International.
Регион Айфель расположен между городами Ахен, Трир и Кобленц в Германии. В нем расположено множество древних вулканических объектов, в том числе мааров — озер вулканического происхождения. Самый большой подобный объект в этом районе — озеро Лахер-Зе. Взрыв, который создал его, предположительно произошел примерно 13 тысяч лет назад. Событие, ставшее его источником, обладало взрывной силой, сравнимой с извержением вулкана Пинатубо в 1991 году.
Считается, что мантийный плюм, который подпитывал древние вулканы в этом районе, все еще существует на глубине в 400 км под землей. Однако, активен ли он до сих пор, неизвестно. В новом исследовании команда ученых из Университета Невады и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе использовала данные тысяч коммерческих и государственных GPS-антенн по всей Западной Европе, чтобы показать движение поверхности земли в вертикальном и горизонтальном направлении со временем.
Авторы выяснили, что поверхность земли в регионе движется вверх и наружу на большой площади с центром в Айфеле. Сама площадь включает Люксембург, Восточную Бельгию и самую южную провинцию Нидерландов — Лимбург. Айфель оказался единственной областью в исследовании, где движение грунта оказалось значительно большим, чем ожидалось. Результаты работы показывают, что поднимающийся мантийный плюм может объяснить наблюдаемые закономерности и скорость движения грунта.
Новые результаты дополняют предыдущие работы, в которых ученые обнаружили доказательства движения магмы под Лахер-Зе. Оба исследования указывают на то, что Айфель до сих пор является активной вулканической системой.
Авторы показали, что в этой части Европы может наблюдаться не только повышенный вулканический риск, но и долгосрочный сейсмический риск. Однако, по словам ученых, это не означает, что в этой области неизбежно должно произойти извержение или землетрясение. Чтобы дать более точный прогноз относительно возможности этих явлений, авторы намерены провести более точный мониторинг местности с использованием других геофизических методов.
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Наука и техника , Наука , Ахен , Трир
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