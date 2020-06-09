У берегов Сан-Франциско плавают «корабли-призраки» 

Этот загадочный феномен был замечен Бьорном Бергманом, сотрудником сторожевых компаний, которые отслеживают движение коммерческих судов по всему океану.

Бергман опознал сигналы девяти кораблей, которые двигались по кругу чуть севернее Сан-Франциско , а некоторые из них даже пересекали сушу. Однако ни один из кораблей, излучавших сигналы из этого района, не был даже близко к калифорнийскому побережью.

Согласно Newsweek, эти сигналы поступали с кораблей, которые недавно были замечены в Норвегии, Малайзии, Нигерии, Азовском море и Суэцком канале.

Почти все суда по закону обязаны использовать автоматические идентификационные системы (АИС) для отслеживания своего местоположения, чтобы избежать столкновений с другими кораблями и обеспечить соблюдение международных законов.

Существует целый ряд возможных объяснений, но нет четкого ответа на то, что является причиной этого странного явления. Бергман предположил, что это может быть связано с участком береговой охраны в Пойнт-Рейесе: «Суть в том, что это участок служит нулевым местоположением из-за важности места для развития морских навигационных систем. Если прием корабля заблокирован — он появляется в этом месте».

Однако более вероятное объяснение дал Тодд Хамфрис — адъюнкт-профессор аэрокосмической техники и инженерной механики. Он сказал, что корабли могут использовать устройства GPS-спуфинга, чтобы обмануть систему АИС и замаскировать свое реальное местоположение.