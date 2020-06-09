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У берегов Сан-Франциско плавают «корабли-призраки» 

Популярная механика 1 час назад
У берегов Сан-Франциско плавают «корабли-призраки»
Фото: Популярная механика
Этот загадочный феномен был замечен Бьорном Бергманом, сотрудником сторожевых компаний, которые отслеживают движение коммерческих судов по всему океану.
Бергман опознал сигналы девяти кораблей, которые двигались по кругу чуть севернее Сан-Франциско, а некоторые из них даже пересекали сушу. Однако ни один из кораблей, излучавших сигналы из этого района, не был даже близко к калифорнийскому побережью.
Согласно Newsweek, эти сигналы поступали с кораблей, которые недавно были замечены в Норвегии, Малайзии, Нигерии, Азовском море и Суэцком канале.
Почти все суда по закону обязаны использовать автоматические идентификационные системы (АИС) для отслеживания своего местоположения, чтобы избежать столкновений с другими кораблями и обеспечить соблюдение международных законов.
Существует целый ряд возможных объяснений, но нет четкого ответа на то, что является причиной этого странного явления. Бергман предположил, что это может быть связано с участком береговой охраны в Пойнт-Рейесе: «Суть в том, что это участок служит нулевым местоположением из-за важности места для развития морских навигационных систем. Если прием корабля заблокирован — он появляется в этом месте».
Однако более вероятное объяснение дал Тодд Хамфрис — адъюнкт-профессор аэрокосмической техники и инженерной механики. Он сказал, что корабли могут использовать устройства GPS-спуфинга, чтобы обмануть систему АИС и замаскировать свое реальное местоположение.
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Наука и техника , Newsweek , Сан-Франциско
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