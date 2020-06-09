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Опровергнут миф о предназначении Великой Китайской стены 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Опровергнут миф о предназначении Великой Китайской стены
Фото: Lintao Zhang / Getty Images
Израильские археологи опровергли миф, согласно которому Великая Китайская стена предназначалась только для защиты от набегов монголов. Согласно выводам исследователей, часть сооружения использовалась для контроля над торговыми путями и сборов налогов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Специалисты впервые нанесли на карту Северную линию стены протяженностью 740 километров, которая находится на территории современной Монголии. Здесь сооружение проходит через долины, имеет относительно небольшую высоту и располагается рядом с дорогами, которые не использовались в военных целях. По словам ученых, это указывает на то, что Китайская стена также ограничивала передвижение гражданского населения и скота, и облегчала сбор налогов, особенно во времена холодных периодов, когда люди переводили домашних животных на более теплые южные пастбища.
Северная линия или Стена Чингисхана была построена между XI и XIII веками. Строительство самой Великой Китайской стены началось в третьем веке до нашей эры и продолжилось до 1644 года. Ее полная длина составляет более 21 тысячи километров, что делает ее крупнейшим памятником архитектуры в истории человечества. Толщина составляет менее десяти метров, из-за чего ее очень трудно разглядеть с околоземной орбиты.
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