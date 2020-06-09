Опровергнут миф о предназначении Великой Китайской стены 

Израильские археологи опровергли миф, согласно которому Великая Китайская стена предназначалась только для защиты от набегов монголов. Согласно выводам исследователей, часть сооружения использовалась для контроля над торговыми путями и сборов налогов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты впервые нанесли на карту Северную линию стены протяженностью 740 километров, которая находится на территории современной Монголии. Здесь сооружение проходит через долины, имеет относительно небольшую высоту и располагается рядом с дорогами, которые не использовались в военных целях. По словам ученых, это указывает на то, что Китайская стена также ограничивала передвижение гражданского населения и скота, и облегчала сбор налогов, особенно во времена холодных периодов, когда люди переводили домашних животных на более теплые южные пастбища.

Северная линия или Стена Чингисхана была построена между XI и XIII веками. Строительство самой Великой Китайской стены началось в третьем веке до нашей эры и продолжилось до 1644 года. Ее полная длина составляет более 21 тысячи километров, что делает ее крупнейшим памятником архитектуры в истории человечества. Толщина составляет менее десяти метров, из-за чего ее очень трудно разглядеть с околоземной орбиты.