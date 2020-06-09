Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Археологи усомнились в хронологии исторических событий 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Археологи усомнились в хронологии исторических событий
Фото: РИА Новости
Согласно результатам исследований Австрийской академии наук, некоторые события в истории Древней Греции произошли на 50 или даже 150 лет раньше, чем принято считать, сообщает Le Figaro.
Команда ученых разработала более точную систему датировки костей, древесины и растительных волокон. Они использовали традиционный метод радиоуглеродного анализа. Зная содержание радиоактивного изотопа углерода-14 в органических материалах, специалисты делают вывод о возрасте того или иного предмета, передает РИА «Новости».
Такая система работает для датировки артефактов, которым еще нет 50 тыс. лет. И именно она позволила установить временные рамки античных событий.
Австрийские археологи обратили внимание на то, что количество изотопа углерода-14 зависит от климатических условий и уточнили процедуру анализа, сравнив полученные результаты с параметрами предметов, возраст которых уже знали из других источников.
Для проверки они использовали объекты из археологического раскопа в Синдосе. Обнаружив керамику с точной датировкой, исследователи сделали ее анализ и начали пересматривать древнегреческую хронологию. Выяснилось, что многие важные события, включая различные изобретения и литературные произведения могли появиться на 50–150 лет раньше.
«В результате выводы, сделанные при помощи метода радиоуглеродного анализа стали еще более точным для событий того периода», — отметил археолог Стефанос Гиматзидис из австрийской академии наук.
«Уже можно утверждать, что распространение письменности в Греции и в Италии началось повсеместно уже в IX веке до н.э. и продолжалось дольше, чем принято считать», — добавил он.
Ранее китайские археологи заявили о значительном прогрессе в раскопках доисторического поселения в районе Шуанхуайшу в пригороде Чжэнчжоу, история которого насчитывает более 5 тыс. лет.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США «Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом «Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом Рогозин обвинил США в насмешках над Роскосмосом после пуска Crew Dragon Рогозин обвинил США в насмешках над Роскосмосом после пуска Crew Dragon
Комментарии
Наука и техника , РАН , РИА Новости , Le Figaro , Греция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«У меня денег много»: Ефремов прокомментировал ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
«Две минуты и хлопок»: МН17 сбил истребитель
Видео
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение