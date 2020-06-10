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Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров
Фото: globallookpress.com
Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows. На жалобы пользователей обратило внимание издание BleepinComputer.
Связанная с оборудованием ошибка возникала на Windows 10 в сборках 1903 или более ранних версиях. Если подключить принтер через USB, а затем выключить компьютер и освободить разъем от провода, то при следующем включении системы Windows ОС перестанет определять оборудование. Пострадавшие пользователи заявили, что неизвестная ошибка приводит к удалению принтеров из настроек после включения компьютера.
9 июня Microsoft подтвердила наличие бага, заметив, что с ним могут столкнуться пользователи Windows 10 1903, Windows 10 1909 и Windows 10 2004. Инженеры компании рассказали о временном решении проблемы — для ее устранения нужно извлечь USB-разъем принтера, затем выключить ОС, после включить офисную технику, а затем запустить Windows. Microsoft заявила, что баг будет исправлен в одном из следующих обновлений системы.
Также журналисты заметили, что Microsoft признала еще одну проблему, связанную с внешними устройствами. В частности, пользователи жаловались на выключение мониторов во время работы с программами Microsoft Word и Whiteboard. Специалисты компании также пообещали исправить данный баг.
В конце мая Microsoft начала развертывание новой версии Windows на компьютеры пользователей. При этом инженеры компании предупредили владельцев лицензий ОС, что обновление является нестабильным и может привести к появлению критических ошибок.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Интернет , Рисование , Microsoft
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