В работе Google произошел сбой 

Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в ряде стран во вторник. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube.

Около 65% пользователей основного сайта Google пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, а 34% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (65%) не проигрываются видеоролики, еще 28% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 5% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.

Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, стран Европы (особенно Германии и Австрии) и Бразилии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, в основном московские пользователи жалуются на сбои в работе поисковой системы Google.