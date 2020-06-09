Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В работе Google произошел сбой 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В работе Google произошел сбой
Фото: РИА Новости
Проблемы в работе сервисов компании Google наблюдаются в ряде стран во вторник. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube.
Около 65% пользователей основного сайта Google пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса, а 34% не могут войти в свою учетную запись. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube (65%) не проигрываются видеоролики, еще 28% испытывают проблемы при загрузке веб-сайта, а 5% не могут зайти на свою страницу видеохостинга.
Жалобы на неполадки поступают преимущественно от пользователей из США, стран Европы (особенно Германии и Австрии) и Бразилии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, в основном московские пользователи жалуются на сбои в работе поисковой системы Google.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
ТАСС: последние новости
Минкомсвязь: техническая возможность заблокировать интернет в РФ практически отсутствует Минкомсвязь: техническая возможность заблокировать интернет в РФ практически отсутствует В Минкомсвязи назвали бредом домыслы, что сети 5G стали причиной коронавируса В Минкомсвязи назвали бредом домыслы, что сети 5G стали причиной коронавируса СМИ: SpaceX подсмотрела у русских концепт раздельной доставки грузов и людей на орбиту СМИ: SpaceX подсмотрела у русских концепт раздельной доставки грузов и людей на орбиту
Наука и техника , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Видео
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение