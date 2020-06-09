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Huawei успокоила ополчившихся на 5G европейцев 

Lenta.ru 57 минут назад
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei успокоил европейцев относительно своего участия в развертывании сетей 5G, против которого ополчились власти нескольких стран. Для этого он выкупил несколько полос в крупнейших газетах Великобритании, пишет CNBC.
Реклама появилась 8 июня в таких изданиях, как Mirror, The Guardian, Daily Telegraph, Times, Sun и Daily Mail. Материал был оформлен не в качестве рекламы, а в виде полноценной публикации. «На протяжении почти 20 лет мы обслуживали мобильные и широкополосные линии 3G и 4G в Великобритании. Но некоторые сейчас сомневаются по поводу нашей роли в помощи стране при развертывании сетей 5G», — говорится в нем.
В заявлении Huawei говорится, что компания продолжит размещать рекламу, в том числе в деловых изданиях, на цифровых платформах и в информационных бюллетенях.
Необходимость публикаций вызвана претензиями, которые власти некоторых стран предъявляют Китаю и его компаниям в связи с используемыми ими технологиями. Под наибольший удар попала Huawei. В прошлом году корпорация была включена в черный список США из-за подозрений в сборе персональных данных пользователей смартфонов и их передаче китайским спецслужбам.
В Великобритании Huawei подозревают в попытке шпионажа при помощи оборудования для сетей 5G. Ранее власти страны уже ограничили роль компании в запуске технологии. В частности, ей разрешено поставлять только оборудование, считающееся не ключевым. По распоряжению премьер-министра Бориса Джонсона, роль Китая в развитии инфраструктуры Великобритании должна постепенно быть снижена до нуля к 2023 году.
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Комментарии 2
Наука и техника , Видео , Борис Джонсон , Daily Telegraph , The Guardian , Газета The Times , Великобритания
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