Huawei успокоила ополчившихся на 5G европейцев 

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei успокоил европейцев относительно своего участия в развертывании сетей 5G, против которого ополчились власти нескольких стран. Для этого он выкупил несколько полос в крупнейших газетах Великобритании , пишет CNBC.

Реклама появилась 8 июня в таких изданиях, как Mirror, The Guardian, Daily Telegraph, Times, Sun и Daily Mail. Материал был оформлен не в качестве рекламы, а в виде полноценной публикации. «На протяжении почти 20 лет мы обслуживали мобильные и широкополосные линии 3G и 4G в Великобритании. Но некоторые сейчас сомневаются по поводу нашей роли в помощи стране при развертывании сетей 5G», — говорится в нем.

В заявлении Huawei говорится, что компания продолжит размещать рекламу, в том числе в деловых изданиях, на цифровых платформах и в информационных бюллетенях.

Необходимость публикаций вызвана претензиями, которые власти некоторых стран предъявляют Китаю и его компаниям в связи с используемыми ими технологиями. Под наибольший удар попала Huawei. В прошлом году корпорация была включена в черный список США из-за подозрений в сборе персональных данных пользователей смартфонов и их передаче китайским спецслужбам.