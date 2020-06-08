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Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 2 часа назад
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Фото: Reuters
Больные коронавирусной инфекцией никуда не исчезли, просто они болеют бессимптомно. А в американской больнице, скорее всего, просто был очень удачный день, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, комментируя заявление русского врача из США о том, что новый коронавирус исчез «непостижимым образом».
Ранее русский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице, написал в своих социальных сетях, что COVID-19 «исчез непостижимым образом»: в американских больницах уже давно не заболевал персонал, а также приходит крайне мало заболевших. Врачи постепенно возвращаются к плановой работе.
«Вирус никуда не исчез, просто люди болеют бессимптомно. Осенью всех ждет увеличение больных. Вирус не настолько мутировал, чтобы вообще исчезнуть из ряда инфекционных. Безусловно, и у нас скоро будет временное затишье. Самоизоляцией мы растянули процесс поступления больных, поэтому сейчас врачам легче справляться, тем более, что с каждым днем мы узнаем про вирус все больше», — говорит Зверев.
Сейчас и люди стали более просвещенными в вопросах данного заболевания, в связи с чем пользуются средствами индивидуальной защиты, соблюдают социальную дистанцию, объясняет вирусолог. Поэтому ежедневно и число инфицированных падает.
«Но больные все равно будут поступать, они и сейчас поступают. Просто теперь есть койки свободные, не нужно будет привлекать врачей других специальностей. Но коронавирус никуда не исчез и не исчезнет, просто этот американский врач, видимо, у себя там день какой-то очень удачный описал», — уверен Зверев.
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Наука и техника , Виталий Зверев , РАН , Деловая газета "Взгляд" , США
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