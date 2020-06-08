SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого

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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 54 минуты назад
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете федерации нашли ряд преимуществ у «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки?
Необходимо возобновить производство пассажирского ближнемагистрального самолета Ту-334 для использования на внутренних рейсах. Такое предложение подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В ближайшее время он отправит письмо помощнику президента Максиму Орешкину.
Российские Sukhoi Superjet оказались никому не нужны
Этот лайнер является по своему типу прямым конкурентом другого российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Однако, как считает Кутепов, у SSJ-100 имеются технические проблемы, а поэтому России нужен Ту-334.
Он указывает на несколько недостатков SSJ-100 по сравнению с Ту-334. Во-первых, у SSJ-100 довольно высокая доля иностранных комплектующих. На середину 2018 года она составляла порядка 68%, хотя первоначально была больше — около 80%. Тогда как в производстве Ту-334 планировалось задействовать порядка 300 предприятий, 95% из которых — российские заводы. Высокая доля импорта создает проблемы в условиях санкционного режима, считает автор письма.
Во-вторых, продвижение на рынки этого лайнера затруднено из-за технических проблем и организации сервисного обслуживания, плюс из-за жесткой конкуренции с иностранными концернами. Сенатор указывает, что доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков составляет всего 9%. И одной из причин он называет снижение поставок SSJ-100 и неудовлетворительный имидж самолета.
Тогда как Ту-344, напоминает сенатор, был востребован. В 2006 году «Туполев» заключил контракты с семью авиаперевозчиками на поставку 55 таких самолетов, а также были 24 протокола о намерениях авиакомпаний купить еще 297 самолетов.
Есть и технические претензии. Так, как говорится в письме, у самолетов «Сухой Суперджет» низкий клиренс (расстояние от нижней кромки двигателя до земли), что ограничивает возможности их использования на региональных аэродромах с различными типами взлетно-посадочных полос.
По словам сенатора, самолеты серии Ту-334 прошли все стадии испытаний, «что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство».
«Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолета Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности», — передает ТАСС текст документа.
Проект Ту-334 — довольно старый. Самолет начали разрабатывать еще в конце 80-х годов прошлого века, впервые он поднялся в небо в феврале 1999 года. Однако судьба не была благосклонна к проекту. В 2003 году был представлен образец серийного пассажирского самолета, получивший обозначение Ту-334-100, и к концу года он были сертифицирован в России. В 2005 году было даже подписано постановление правительство о начале серийного производства самолета в Казани, однако выполнено оно не было. В это же время в России появился проект SSJ-100, который, по сути, стал прямым конкурентом проекта Ту-334. И государство сделало выбор в пользу «Сухого». SSJ-100 стал первым самолетом, созданным с нуля уже в постсоветской России.
Правда, первый блин оказался комом. SSJ-100 несколько раз попадал в аварии за время эксплуатации. Экспортные продажи провалились. Сначала лайнер заказали несколько зарубежных перевозчиков, однако потом они вернули самолеты. Единственный эксплуатант SSJ-100 за рубежом — это мексиканская InterJet. В России для стимулирования продаж самолеты пришлось субсидировать государству. В целом на проект было потрачено много бюджетных денег, его окупаемость находится под вопросом.
Однако несмотря на это, сравнение SSJ-100 с Ту-334 оказывается не в пользу последнего.
«Те, кто пытается реанимировать подобные старые проекты, чей поезд уже давно ушел, абсолютно не думают об интересах государства. Они всего лишь втянут его в траты, которые государству совершенно не нужны», — считает глава «Авиа.ру» Роман Гусаров.
Никто не спорит, что Ту-334 — это замечательная отечественная машина, и если бы речь шла о создании серийного производства двадцать лет назад, то Гусаров был бы обеими руками «за». За эти годы смогли бы продать условно 100-150 таких самолетов. Однако время давно ушло. О Ту-344 стоило забыть сразу, как только государство выбрало проект SSJ-100 и реализовало его. У России уже есть самолет такого же типа как Ту-334. Причем, он намного более современный, чем «тушка».
«Второго такого же самолета как SSJ-100 нам точно не нужно. Нам нужны самолеты меньшей вместимости (на 75 мест) и большей вместимости на 120-130 мест. А просить повторить «Суперджет» — это просто авантюризм», — считает Гусаров.
Заявления о том, что Ту-334 может быть создан почти полностью из отечественных комплектующих эксперт считает, мягко говоря, лукавством. Достаточно сказать, что в России нет отечественного двигателя для такого самолета. А без этого лайнер не может быть даже на 95% отечественным. На Ту-334 предполагалось в свое время ставить украинский двигатель, что сейчас просто невозможно. В текущих условиях единственный вариант — ставить двигатель, который сейчас стоит на SSJ-100 — это французская силовая установка SaM146, говорит эксперт. Полностью отечественный двигатель для SSJ-100 планируется сделать не раньше 2024 года: мотор ПД-8 на основе технических решений ПД-14.
Более того, далеко не все отечественные предприятия, которые рассчитывали в 2000-х задействовать для проекта Ту-334, еще существуют.
«Проект самолета Ту-334 придется полностью перепроектировать, потому что он просто не соответствует современным сертификационным требованиям. «Суперджет» изначально проектировался с учетом международных сертификационных требований. Ту-334 только российскую сертификацию прошел. И то — со скрипом. Значительно проще, дешевле и быстрее будет русифицировать SSJ-100, чем возобновлять проект Ту-334. Потому что по расходу времени и денег этот проект будет равнозначен созданию нового самолета с нуля», — считает Роман Гусаров.
Проект Ту-334 может обойтись государству минимум в миллиард долларов и десять лет работы, говорит Гусаров. Однако с экономической точки зрения лучше вложить эти деньги в увеличение доли отечественных комплектующих в SSJ-100 и дальнейшую модернизацию современного лайнера.
«Модернизация любого самолета может происходить бесконечно. У западных производителей постоянно выходят новые модификации. Например, Boeing 737, который был 40 лет назад, — это совсем не тот самолет, что летает сейчас. Лайнер постоянно развивался, обновлялся и модернизировался. Если мы в состоянии, то нужно делать тоже самое и с «Супеджетом», но никак не возвращаться к самолету предыдущего поколения, к старым технологиям», — говорит Роман Гусаров. Модернизация должна вылечить те технические недостатки, что есть у лайнера.
Что касается продаж, то самолеты SSJ-100 оказались не такими востребованными, как изначально закладывалось. Но это уже маркетинговый просчет. Такой тип самолета — ближнемагистральный региональный самолет на 100 мест — не является массовым, его спрос ограничен рынком. В случае с Ту-344, если повернуть историю вспять, вряд ли удалось бы продать больше. Иностранные конкуренты SSJ-100 — самолеты Embraer и Bombardier — имеют сопоставимые продажи, говорит Гусаров.
Несмотря на все имеющиеся претензии к проекту SSJ-100, его неспроста называют учебным. Именно на нем российские инженеры и ученые научились и отработали современные подходы в самолетостроении, современные требования, технологии и материалы.
Без первого блина вряд ли Россия смогла бы замахнуться на проект самолета МС-21, который вступает в прямую конкуренцию с самыми массовыми самолетам Boeing и Airbus.
Что касается претензий сенатора к ограниченным возможностям SSJ-100 садиться на любые аэродромы в России, то эксперт напоминает, что это все-таки магистральный лайнер. Это означает, что он изначально предназначен для посадки на тех аэродромах, где могут садиться те же дальнемагистральные самолеты Airbus 320 и Boeing 737. При этом SSJ-100 эксплуатировался в тяжелых климатических условиях, например, в Якутии. А вот в аэропорты с грунтовым покрытием такие самолеты и не летают. Там и спроса на самолеты на 100 человек нет — столько пассажиров в небольшие населенные пункты просто не летает. Самое смешное, что Ту-334, замечает Гусаров, ровно так же не предназначен для посадки на грунт. «Все это какие-то мифические преимущества Ту-334. Как и разговоры о том, что у SSJ-100 низко сидят двигатели, поэтому они засасывают всю пыль при посадке. На самом деле, стойки шасси сделаны так, что ничего в двигатель не попадает. Это современное сертификационное требование. Поэтому этот аргумент тоже ничего не стоит», — говорит Гусаров.
Эксперт вспоминает похожую историю с двигателем НК-93, над которым периодически тоже предлагается возобновить работу. «Этот двигатель морально устарел по всем параметрам. И здравомыслящие ученые, и инженеры прекрасно понимают, что возвращаться к этому двигательному проекту не стоит», — заключает Гусаров.
НК-93 — это проект создания первого отечественного двигателя пятого поколения. В СНТК им. Кузнецова им занялись еще в середине 1980-х годов. Инженерам действительно удалось создать уникальный двигатель. В первой половине 2000-х годов было создано десять испытательных «НК-93» (самолетов Ту-344 всего четыре), но до серийного выпуска дело и здесь не дошло. Потому что он проиграл конкуренцию. От этого проекта отказались в пользу разработки двигателей семейства ПД-14. И именно он стал сердцем среднемагистрального российского самолета МС-21.
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Наука и техника , Видео , Андрей Кутепов , Роман Гусаров , Максим Орешкин , Туполев , Boeing , Interjet , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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