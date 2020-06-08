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SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого 

Вероника Полынина и ещё 2 17 минут назад
В Совете Федерации предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «наличия технических проблем» у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей.
Соответствующее предложение подготовил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и в ближайшее время намерен направить его помощнику президента РФ Максиму Орешкину, передает ТАСС.
Российские Sukhoi Superjet оказались никому не нужны
Кутепов отмечает, что самолеты серии Ту-334 прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство. Сенатор предлагает использовать Ту-334 на внутренних направлениях.
«Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолета Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности», — говорится в письме.
Сенатор отмечает, что технические характеристики SSJ-100, в частности, низкий клиренс, «существенно ограничивают» их эксплуатацию на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах. Кроме того, при производстве Superjet используется высокая доля комплектующих иностранного производства.
По мнению Кутепова, Ту-334 лишен большинства этих недостатков, как в силу своей конструктивной схемы, так и благодаря полному циклу производства внутри страны.
Как сообщал «Рамблер», Ту-334 был разработан в 1990-х годах с целью заменить выходящие из эксплуатации Як-42, Ту-134 и Ту-154Б. Пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, поэтому его серийное производство так и не началось.
На текущий момент было произведено всего два борта этой модели, и они прошли часть испытательной программы. Проект так и не был официально закрыт, но активные работы по нему прекратились в середине-конце 2000-х годов.
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Наука и техника , Видео , Андрей Кутепов , Максим Орешкин , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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