SSJ-100 хотят заменить самолетом из прошлого 

Совете Федерации предложили возобновить выпуск Ту-334 из-за «наличия технических проблем» у Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и жесткой конкуренции со стороны иностранных производителей.

Кутепов отмечает, что самолеты серии Ту-334 прошли все стадии испытаний, что в короткие сроки позволит развернуть их серийное производство. Сенатор предлагает использовать Ту-334 на внутренних направлениях.

«Прошу рассмотреть предложения о возобновлении производства самолета Ту-334, включив данное мероприятие в госпрограмму по развитию авиационной промышленности», — говорится в письме.

Сенатор отмечает, что технические характеристики SSJ-100, в частности, низкий клиренс, «существенно ограничивают» их эксплуатацию на различных типах взлетно-посадочных полос на региональных аэродромах. Кроме того, при производстве Superjet используется высокая доля комплектующих иностранного производства.

По мнению Кутепова, Ту-334 лишен большинства этих недостатков, как в силу своей конструктивной схемы, так и благодаря полному циклу производства внутри страны.

Как сообщал «Рамблер», Ту-334 был разработан в 1990-х годах с целью заменить выходящие из эксплуатации Як-42, Ту-134 и Ту-154Б. Пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, поэтому его серийное производство так и не началось.

На текущий момент было произведено всего два борта этой модели, и они прошли часть испытательной программы. Проект так и не был официально закрыт, но активные работы по нему прекратились в середине-конце 2000-х годов.