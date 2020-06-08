Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

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Неизвестный кладоискатель из США обнаружил сундук с ценностями, которые спрятал ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2010 году мужчина заявил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с золотыми самородками, редкими монетами и ювелирными изделиями. Фенн также составил стихотворение с подсказками.

В поисках приняли участие тысячи золотоискателей, некоторые в процессе погибли. Один мужчина якобы обнаружил клад и подтвердил находку фотографиями.

"Я не знаю, кто этот человек, но найти это место ему помогло стихотворение из моей книги", — заявил сам Фенн.

Как ранее заявлял ветеран, своим поступком он хотел вселить в людей надежду после экономического кризиса 2008 года.