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Кладоискатель из США нашел «сокровище Фенна» 

Москва24 и ещё 4 2 часа назад
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Фото: АP Photo/Jeri Clausing
Неизвестный кладоискатель из США обнаружил сундук с ценностями, которые спрятал ветеран Вьетнамской войны Форрест Фенн. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2010 году мужчина заявил, что спрятал в Скалистых горах к северу от Санта-Фе сундук с золотыми самородками, редкими монетами и ювелирными изделиями. Фенн также составил стихотворение с подсказками.
В поисках приняли участие тысячи золотоискателей, некоторые в процессе погибли. Один мужчина якобы обнаружил клад и подтвердил находку фотографиями.
"Я не знаю, кто этот человек, но найти это место ему помогло стихотворение из моей книги", — заявил сам Фенн.
Как ранее заявлял ветеран, своим поступком он хотел вселить в людей надежду после экономического кризиса 2008 года.
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Наука и техника , США
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