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Учёным удалось создать условия для самозарождения ДНК и РНК 

News.ru 2 часа назад
Учёные создали условия для самозарождения ДНК и РНК
Фото: john cummings/moodboard/Global Look Press
Два новых исследования ДНК и РНК приблизили учёных к разгадке зарождения жизни на нашей планете. Исходными составляющими для этого процесса считаются радиация, вода и нужные молекулы. Именно эти условия «ранней Земли» и имитировали в своих экспериментах исслдеователи.
Первая работа, опубликованная в PNAS, была представлена авторами из Токийского технологического института, Университета Нового Южного Уэльса и Отделения наук планет в Университете Аризоны. Учёные добавили всего несколько соединений в начале реакции: цианистый водород, аммиак, фосфат, соль и воду. Получившуюся смесь стали облучать гамма-излучением. Время от времени этому «супу» давали подсыхать. В результате этого эксперемента экспертам удалось получить сложные соеденения, которые могли послужить стротельными блоками для РНК.
Для кого-то это может показаться достаточно простым экспериментом, однако ученые комментируют, что только сейчас они начинают создавать инструменты для обнаружения, измерения и понимания такого рода непрерывных реакционных.
Работа других учёных проливает свет на историю ДНК. Считается, что первые шаги к жизни — это генерация РНК. Но недавнее исследование, опубликованное в Nature, оспаривает эту идею. Эксперимент провели сотрудники Лаборатории молекулярной биологии MRC из Кембриджа, Вроцлавского научно-технического университета, Эдинбургского университета и Польской академии наук. Они использовали смесь соединений, воды и излучения (на этот раз источником было ультрафиолетовое излучение, имитирующее солнце) и позволяли смеси периодически высыхать.
В результате исследователи увидели появление строительных блоков РНК — цитидина и уридина. Но помимо этого в смеси образовался и дезоксиаденозин — строительный блок ДНК. На основе этого учёные предположили, что ДНК не обязательно произошла из РНК, но могла «эволюционировать» параллельно с ней.
Как писал NEWS.ru ранее, астробиологи из США доказали, что обычные земные бактерии способны нормально жить и размножаться в условиях, похожих на состав материи Юпитера и других схожих с ним планет.
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Наука и техника , РАН
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