Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Сибирские ученые создали противовирусный аэрозоль
Фото: РИА Новости
Сибирское отделение РАН планирует предложить правительству РФ в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса специальный противовирусный аэрозоль, сообщила в понедельник РИА Новости ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.
"Препарат "Антивираза", созданный на основе эндонуклеаз природного происхождения, расщепляет ДНК и РНК широкого спектра вирусов, а также бактериальные оболочки. В составе препарата два активных действующих вещества: эндоглюкин и фитовирин", — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что в настоящее время препарат прошел все необходимые испытания и зарегистрирован как парфюмерно-косметическая продукция с противовирусным дезинфицирующим эффектом. Аэрозоль получил декларацию о соответствии от Евразийского экономического союза. Для его эффективности против коронавируса требуются дополнительные испытания.
"В конце прошлой недели в рамках заседания межведомственной рабочей группы по COVID-19 при СО РАН экспертами была рассмотрена эта и другие технологии, которые могут войти в следующий пакет противовирусных предложений от Сибирского отделения РАН в адрес правительства РФ в рамках подготовки ко второй волне распространения коронавирусной инфекции", — сообщила Дорохова.
Противовирусный дезинфицирующий препарат "Антивираза" представляет собой набор для обработки воздушной среды, всех типов поверхностей, медицинских масок и одежды путем влажной уборки или распыления в воздушное пространство, в том числе пригоден к применению в бытовых условиях с помощью ультразвуковых увлажнителей воздуха.
Ученые считают, что технология применения противовирусного аэрозоля может помочь в купировании существующих очагов COVID-19, предупреждении распространения в непрофильных лечебно-профилактических учреждениях, гипермаркетах и других местах скопления людей. В случае успешных испытаний такой способ дезинфекции также может быть использован в школах и детсадах, что позволит сделать учебный процесс более безопасным.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Последние новости
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Комментарии
Наука и техника , РАН , Правительство РФ , ЕАЭС , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Стала известна судьба масочного режима в Москве 23
В кабмине разъяснили порядок выезда за границу
В кабмине разъяснили порядок выезда за границу 3
Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве
Кремль отреагировал на отмену безопасного режима в Москве 81
Пока вы дома: Создание вакцины обернулось саботажем
Пока вы дома: Создание вакцины обернулось саботажем 39
«Путин отказал Трампу выделить военных для охраны»
«Путин отказал Трампу выделить военных для охраны» 1019
Видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Стала известна судьба масочного режима в Москве
00:16
Стала известна судьба масочного режима в Москве
Новости Москвы
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
05:26
В деле о разбившемся SSJ 100 нашли нестыковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение