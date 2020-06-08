В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел

Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Как считают ученые КФУ, сейчас много пресной воды уходит в море буквально сквозь землю. И ее объемы вполне сопоставимы с теми, что аккумулируется в водохранилищах естественного стока. Это до 300-400 миллионов кубометров воды в год.

— Часть воды, попадающей на склоны крымских гор, по трещинам и разломам, по карстовым каналам, через известняки попадает ниже уровня моря, — рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета КФУ Геннадий Самохин. — Это происходит в районе Тарханкута, мыса Айя, Фиолента, Судака. Например, в районе мыса Айя есть достаточно крупный источник, вытекающий прямо из пещеры на глубине 10-12 метров, который может питать населенный пункт с населением до 40 тысяч человек. Мы заходили в эти гроты и убедились, что вода мощным потоком вытекает из пещер на глубине примерно восемь метров. В ней живут мелкие пресноводные ракообразные. Там есть четкий галоклин между пресной и морской водой. С глубины восьми метров воду достать можно и нужно.

Ученые считают, что под верхним уровнем современных рек находятся залежи галечников, то есть древние русла, по которым проходит водоносный горизонт.

— Инкерманский водозабор много десятилетий питает Севастополь как раз из таких галечников, но большинство галечников разгружается в море, — рассказал Самохин. — Мы знаем, как это изменить. Например, воду из подруслового стока можно было бы накапливать в Межгорном водохранилище, которое сейчас фактически пустует. Для этого нужен не слишком большой трубопровод. Ученые КФУ совместно с севастопольской компанией "Энергостальпроект" уже сделали подробное экономическое обоснование этого технического решения.

На реализацию этих проектов необходимо не меньше двух лет. А пока основной задачей для решения проблемы водоснабжения Геннадий Самохин считает рациональное водопользование.

— В некоторых местах из-за потерь в сетях водоснабжения из 100 условных кубометров, выкачанных из водохранилища, до потребителя доходит 30-40, — подчеркнул ученый. — А еще около 25 процентов от этого теряется уже в домах потребителей. Заводы "Титан", Крымский содовый завод потребляют столько же воды, сколько весь Симферополь. Если перепрофилировать водоемкие производства, можно сэкономить огромное количество воды. Кроме того, необходимо разрабатывать и внедрять проекты очистки сточных вод.

По мнению специалистов, огромный плюс использования поверхностных и субмаринных источников — их рассредоточенность по территории полуострова, что позволяет региону не зависеть от единственного канала поставки воды, каким был СКК.

Напомним, из-за засушливой зимы и весны большинство водохранилищ полуострова сейчас заполнены на 25-30 процентов. Острее всего дефицит влаги ощущается в Симферополе. Сейчас завершается строительство водовода от Ивановского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного гидроузла, который обеспечит дополнительную подачу воды в Симферополь от 45 тысяч до 60 тысяч кубометров воды в сутки.