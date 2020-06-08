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Россия выпустит новые ракеты «Рокот» без участия Украины 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Россия выпустит новые ракеты без Украины
Фото: roscosmos.ru
Россия намерена спроектировать новый ракета-носитель класса семейства «Рокот».
Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, входящий в структуру Роскосмоса, уже заключил соответствующий контракт с министерством обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Носители предполагается выпускать на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», которые в настоящее время уже сняты с боевого дежурства.
После консультаций с оборонным ведомством новая ракета получила наименование «Рокот-М». До этого ракета-носители класса «Рокот» выпускалась Российской Федерацией в кооперации с Украиной. В аппаратах, в частности, использовалась система управления, разработанная в незалежной. В 2014 году в связи с известными событиями Киев принял решение перестать поставлять такую аппаратуру в Россию. Уже тогда Центр Хруничева объявил о начале разработки ракеты «Рокот-2» на базе отечественной системы управления полётом, отмечает Ura.ru.
В общей сложности по программе «Рокот» было выполнено 35 пусков ракет, которые вывели на околоземную орбиту 75 спутников разного назначения. Программа была свёрнута в конце прошлого года.
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Наука и техника , Технологии , Министерство обороны , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос , РИА Ura.ru
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