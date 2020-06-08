Россия выпустит новые ракеты без Украины

Россия намерена спроектировать новый ракета-носитель класса семейства «Рокот».

После консультаций с оборонным ведомством новая ракета получила наименование «Рокот-М». До этого ракета-носители класса «Рокот» выпускалась Российской Федерацией в кооперации с Украиной. В аппаратах, в частности, использовалась система управления, разработанная в незалежной. В 2014 году в связи с известными событиями Киев принял решение перестать поставлять такую аппаратуру в Россию. Уже тогда Центр Хруничева объявил о начале разработки ракеты «Рокот-2» на базе отечественной системы управления полётом, отмечает Ura.ru.

В общей сложности по программе «Рокот» было выполнено 35 пусков ракет, которые вывели на околоземную орбиту 75 спутников разного назначения. Программа была свёрнута в конце прошлого года.