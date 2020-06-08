В сети открылся виртуальный рынок российского контента 

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В сети стартовал первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital Edition. Он продлится с 8 по 12 июня 2020 года.

На питчинге проектов для совместного производства с иностранными компаниями будет представлено 44 ленты, включая 16 полнометражных фильмов и пять сериалов, а также анимационные и документальные картины.

Также предусмотрена культурная программа, в которую войдёт фестиваль проектов в формате скринлайф.

В 2020 году рынок Key Buyers Event впервые проходит онлайн.