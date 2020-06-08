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Раскрыты самые популярные смартфоны в России 

Lenta.ru и ещё 1 48 минут назад
Раскрыты самые популярные смартфоны в России
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Самыми популярными смартфонами в России оказались аппараты бренда Samsung. Об этом представители операторов связи рассказали газете «Ведомости».
20 процентов зарегистрированных в сетях МТС устройств принадлежат марке Samsung, на втором месте находятся девайсы компании Huawei и ее дочернего бренда Honor. Замыкают тройку аппараты Apple, на которые приходится доля 11,1 процентов. При этом представитель компании Алексей Меркутов заметил, что доля iPhone в сетях МТС достигла исторического максимума.
Согласно раскрытым данным, самым популярным девайсом среди абонентов МТС оказался iPhone 7. На втором и третьем местах расположились Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A50 соответственно. При этом доля смартфонов в сетях оператора в первом квартале года составила 75,1 процента.
Самыми популярными смартфонами у абонентов «Мегафона» также оказались гаджеты Samsung, на которые пришлось 25 процентов. Доля брендов Huawei и Apple составила 16 и 13 процентов соответственно.
Самым продаваемым смартфоном по итогам первого квартала года был назван iPhone 11 — к такому выводу пришли специалисты агентства Omdia. Согласно информации об отгруженных аппаратах, за указанный период Apple реализовала 19,5 миллиона единиц iPhone 11. Наиболее популярным смартфоном с поддержкой 5G был назван флагманский девайс Samsung Galaxy S20 Ultra.
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Наука и техника , Человек года , Алексей Меркутов , Мегафон , МТС , Apple , Ведомости
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