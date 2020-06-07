США сделали предложение России по доставке космонавтов 

США предложили российским космонавтам летать к МКС на кораблях Илона Маска. Об этих планах стало известно из заявления представителя NASA Стефани Ширхольц.
По ее словам, Москва уже получила предложение отправлять космонавтов на МКС на кораблях Илона Маска. Об этом она рассказала в интервью Forbes.
Отмечается, что рентабельность российских «Союзов» снизится, поскольку американцы больше не будут платить за полеты на них.
В NASA не исключают, что пилотируемый запуск корабля "Союз" в октябре этого года с астронавтом Кейт Рубинс может стать последним для NASA стартом с Байконура.
В дальнейшем США предложат «Роскосмосу» совместные полеты: и на аппаратах Boeing Starliner и Crew Dragon.
«НАСА полагает, что в 2020/2021 годах будет доступна возможность запусков пилотируемых миссий силами частных компаний в США, и что необходимость дальнейшей покупки мест на "Союзе" отпадет»., — сказала Ширхольц.