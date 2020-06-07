США сделали предложение России по доставке космонавтов 

США предложили российским космонавтам летать к МКС на кораблях Илона Маска . Об этих планах стало известно из заявления представителя NASA Стефани Ширхольц.

По ее словам, Москва уже получила предложение отправлять космонавтов на МКС на кораблях Илона Маска. Об этом она рассказала в интервью Forbes

Отмечается, что рентабельность российских «Союзов» снизится, поскольку американцы больше не будут платить за полеты на них.

В NASA не исключают, что пилотируемый запуск корабля "Союз" в октябре этого года с астронавтом Кейт Рубинс может стать последним для NASA стартом с Байконура.

В дальнейшем США предложат «Роскосмосу» совместные полеты: и на аппаратах Boeing Starliner и Crew Dragon.

«НАСА полагает, что в 2020/2021 годах будет доступна возможность запусков пилотируемых миссий силами частных компаний в США, и что необходимость дальнейшей покупки мест на "Союзе" отпадет»., — сказала Ширхольц.