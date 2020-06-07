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СМИ: США предлагает России корабли компании SpaceX Илона Маска для полетов на МКС 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Представитель Национального американского космического агентства (NASA) Стефани Ширхольц заявила, что Россия получила предложение от США использовать для доставки астронавтов на МКС более выгодные, чем российские «Союзы», корабли компании Илона Маска SpaceX. Об этом она рассказала в интервью Forbes.
Рентабельность российских «Союзов» снизится, потому что США не намерены оплачивать их запуски с Байконура. В качестве альтернативы американская сторона предлагает «Роскосмосу» отправлять на МКС астронавтов на аппаратах Boeing Starliner и Crew Dragon.
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По словам Ширхольд, NASA уже ведет переговоры с «Роскосмосом» о коммерческих полетах с участием российских и американских астронавтов будущей осенью.
«Ожидается, что они полетят на Crew Dragon и Boeing Starliner. Над точными деталями того, как это будет работать, мы работаем прямо сейчас», — пояснила представитель NASA.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США.
«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские — на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать — как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», — считает эксперт.
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Наука и техника , Видео , США , Андрей Ионин , Илон Маск , Boeing , Роскосмос , SpaceX , NASA , Forbes , Байконур
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