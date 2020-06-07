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Рентабельность российских «Союзов» снизится, потому что США не намерены оплачивать их запуски с Байконура . В качестве альтернативы американская сторона предлагает «Роскосмосу» отправлять на МКС астронавтов на аппаратах Boeing Starliner и Crew Dragon.

По словам Ширхольд, NASA уже ведет переговоры с «Роскосмосом» о коммерческих полетах с участием российских и американских астронавтов будущей осенью.

«Ожидается, что они полетят на Crew Dragon и Boeing Starliner. Над точными деталями того, как это будет работать, мы работаем прямо сейчас», — пояснила представитель NASA.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США.