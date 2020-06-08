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Рогозин рассказал о насмешках США после запуска Crew Dragon 

Москва24 и ещё 6 1 час назад
США стали насмехаться над "Роскосмосом" после успешного пуска Crew Dragon к МКС, вместо того чтобы поблагодарить за доставку американских астронавтов на "Союзах". Об этом написал глава корпорации Дмитрий Рогозин в колонке для Forbes.
"Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание своего корабля, ничего кроме шуток и насмешек в наш адрес мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль", — считает Рогозин.
Появилось видео шутки Илона Маска про батут
По мнению Рогозина, уместно было бы Штатам поблагодарить и за то, что Россия не стала отвечать на введенные против нее санкции, что позволило сохранить сотрудничество в космосе.
"Батутом, по разошедшейся моей метафоре, американцам так и не пришлось воспользоваться — мы продолжили доставку их астронавтов в космос", — напомнил глава "Роскосмоса".
Кроме того, Рогозин считает, что днем запуска Crew Dragon Илон Маск испортил настроение не "Роскосмосу", а американской компании Boeing, опередив их с началом летных испытаний. По словам главы госкорпорации, в России давно работает национальная космическая система, которую постоянно совершенствуют.
"Это их война, а не наша", — заключил Рогозин.
Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции. Запуск был произведен с мыса Канаверал в США. Уточняется, что это первый испытательный пилотируемый полет корабля и первый пилотируемый старт для США с 2011 года.
Позднее Crew Dragon был выведен на орбиту, а после успешно пристыковался к МКС.
В этой связи президент США Дональд Трамп рассказал о самочувствии астронавтов на корабле Crew Dragon. Американский лидер сделал данное заявление в ходе своего выступления во Флориде.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Дональд Трамп , Boeing , Роскосмос , NASA , Forbes , США
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