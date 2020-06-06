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Глава Twitter назвал причину блокировки видео Трампа о протестах 

РИА Новости 2 часа назад
Глава Twitter назвал причину блокировки видео Трампа
Фото: РИА Новости
Глава Twitter Джек Дорси ответил президенту США Дональду Трампу, что блокировка видео его предвыборного штаба о протестах не была незаконной.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала видео предвыборного штаба Трампа о протестах, сославшись на нарушение авторских прав. На опубликованном видео были показаны портреты погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда и мирные протесты.
После блокировки видео Трамп написал в Twitter, что социальная сеть заблокировала его, потому что она "рьяно поддерживает радикальных левых демократов", он назвал блокировку незаконной.
"Неправда и не незаконно. Его удалили, потому что мы получили жалобу о нарушении Закона об авторском праве в цифровую эпоху со стороны правообладателя", — ответил Дорси в Twitter.
Издание Hill сообщает, что после Twitter социальные сети Facebook и Instagram также удалили это видео из-за нарушения авторских прав.
Компания Twitter ранее скрыла один из твитов Трампа, сославшись на то, что он может разжигать насилие. Трамп резко отреагировал на это и даже угрожал закрыть Twitter. Трамп также подписал указ, который направлен на то, чтобы редакционные решения соцсетей не имели иммунитета от судебного преследования по искам о клевете.
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Комментарии
Наука и техника , Джек Дорси , Дональд Трамп , США
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