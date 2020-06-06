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НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции 

РИА Новости и ещё 1 59 минут назад
НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции
Фото: © NASA
НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.
Контракт на разработку и строительство получило дочернее предприятие Northrop Grumman Space — базирующаяся в Виргинии компания Orbital Science Corporation.
Сумма контракта включает разработку дизайна жилого и логистического блока (Habitation and logistics outpost, HALO) станции. Ожидается, что его представят до конца нынешнего года.
HALO, по проекту, станет местом проживания экипажа по прибытии на окололунную станцию. Планируется, что он будет размером с небольшую квартиру-студию и обеспечит совместно с кораблем Orion обитаемую среду для людей. Ожидается, что подробности о жилом модуле окололунной станции станут известны после утверждения проекта НАСА, но до начала его производства.
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название "Артемис" (Artemis, Артемида) в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах ХХ века.
Помимо этого США планируют построить на окололунной орбите станцию Gateway и приглашают к участию в проекте партнеров по МКС.
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Наука и техника , Дональд Трамп , Администрация США , NASA
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