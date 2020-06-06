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СМИ: запуск нового спутника «Глонасс» опять перенесли 

News.ru 1 час назад
Запуск нового спутника «Глонасс» опять перенесли
Фото: Roscosmos/Global Look Press
Запуск навигационного спутника нового поколения «Глонасс-К» отложен на конец июля 2020 года. Из-за задержек в его производстве не исключён ещё один перенос.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что старт спутника с космодрома Плесецк с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» планировался на март, потом на май и июнь.
Собеседник издания добавил, что доставить «Глонасс-К» на космодром рассчитывают в конце июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск в конце мая 2020 года на орбиту Земли четвёртого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении. Единая космическая система «Купол» теперь может отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории США.
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Наука и техника , Плесецк
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