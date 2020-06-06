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Микробиолог объяснил специфику распространения коронавируса в России 

Вечерняя Москва и ещё 6 14 минут назад
Названа специфика распространения COVID-19 в РФ
Фото: pixabay.com
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев перечислил основные факторы, оказавшие воздействие на процесс распространения коронавирусной инфекции в России.
Как отметил эксперт, важную роль сыграло решение многих россиян не отменять отдых за рубежом, запланированный на февраль и март — хотя к тому времени было хорошо известно о распространении COVID-19 в Азии и Европе.
Российские туристы и привезли инфекцию в страну из-за рубежа, указал Зуев.
Дальнейшему распространению коронавируса послужили нарушения режима самоизоляции — в частности, в период майских праздников и традиционных выездов на природу и на шашлыки.
В целом же Россия вышла на плато по эпидемиологической обстановке с COVID-19, хотя сделать это удалось «не очень быстро», рассказал специалист в интервью телеканалу «360».
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Наука и техника , Виктор Зуев
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