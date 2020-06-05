Лысых мужчин предупредили об опасности 

Лысые мужчины часто переносят коронавирус в тяжелой форме. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.

«Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни», — сказал он.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Вамбьера, подтвердило, что мужской гормон андроген способствует подавлению коронавируса. Именно нехватка этих гормонов приводит к облысению у мужчин. Вамбьер и его команда называют свое открытие «признаком Габрина» по фамилии первого умершего от COVID-19 врача в США Фрэнка Габрина, который также был лысым.

К аналогичному выводу пришли исследователи в Испании, которые собрали статистические данные по жертвам коронавируса из трех больниц и пришли к выяснили, что 79% умерших в результате осложнений от COVID-19 мужчин были лысыми.