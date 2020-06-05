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Лысых мужчин предупредили об опасности 

Вероника Полынина 46 минут назад
Лысых мужчин предупредили об опасности
Фото: depositphotos.com
Лысые мужчины часто переносят коронавирус в тяжелой форме. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
«Мы действительно считаем, что облысение является признаком сурового протекания болезни», — сказал он.
Исследование, проведенное группой ученых под руководством Вамбьера, подтвердило, что мужской гормон андроген способствует подавлению коронавируса. Именно нехватка этих гормонов приводит к облысению у мужчин. Вамбьер и его команда называют свое открытие «признаком Габрина» по фамилии первого умершего от COVID-19 врача в США Фрэнка Габрина, который также был лысым.
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К аналогичному выводу пришли исследователи в Испании, которые собрали статистические данные по жертвам коронавируса из трех больниц и пришли к выяснили, что 79% умерших в результате осложнений от COVID-19 мужчин были лысыми.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 6,6 млн человек, число жертв эпидемии превысило 391 тысячу человек.
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Наука и техника , ВОЗ
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