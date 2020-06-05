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В «Сколково» считают невозможной массовую «чипизацию» через вакцину 

ИА Regnum 42 минуты назад
В «Сколково» оценили идею о «чипизации» через вакцину
Фото: РИА Новости
Массовая чипизация населения при помощи укола вакцины от коронавируса невозможна с технической точки зрения. Об этом 5 июня заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Технически это невозможно», — заявил Крестинский.
По словам эксперта, ввести микроскопическое устройство при помощи укола теоретически возможно. Однако это не принесёт должного эффекта. Организм выведет инородное тело. К тому же микрочип необходимо заряжать, как и любую другую технику, а внутри человеческого тела такая возможность исключена.
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Наука и техника , Юрий Крестинский
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