Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Твит с шуткой про батут для астронавтов пропал из бывшего аккаунта Рогозина 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Ироничная публикация Дмитрия Рогозина про доставку астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) с помощью батута, сделанная шесть лет назад, исчезла с его бывшей страницы в Twitter. Это произошло после передачи аккаунта Роскосмосу.
При обращении к заметке про батут, опубликованной 29 апреля 2014 года, появляется уведомление о том, что «твит был удалён», передаёт РИА Новости.
О том, что страница Рогозина в сервисе микроблогов стала официальной страницей госкорпорации, руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил в 3 июня. Это объяснили нецелесообразностью вести две параллельные страницы в Twitter.
В апреле 2014 года нынешний гендиректор Роскосмоса, занимавший тогда пост замглавы правительства, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже он неоднократно в разных формулировках повторял эту мысль в ходе публичных выступлений.
Шесть лет спустя гендиректор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon с космонавтами на борту заочно ответил Рогозину, что теперь «батут работает».
Глава Роскосмоса в свою очередь поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и отметил, что оценил юмор Маска.
Запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС, который был осуществлён в конце мая, стал первым с 2011 года американским пилотируемым космическим полётом.
News.ru: последние новости
Учёные ожидают летом засуху в Крыму Учёные ожидают летом засуху в Крыму Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании людей Учёный назвал последствия вспышки на Солнце Учёный назвал последствия вспышки на Солнце
Комментарии 2
Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Илон Маск , Владимир Устименко , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Механический паук из Lada Priora попал на видео
00:42
Механический паук из Lada Priora попал на видео
Общество
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
04:09
Опубликовано видео забастовки пеших курьеров
Общество
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
01:34
Появилось видео взрыва газа в пятиэтажке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение