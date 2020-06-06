COVID-19 стал особо опасен для еще одной категории людей

Коронавирусная инфекция способна вызывать более серьезные осложнения у мужчин с облысением — к такому выводу пришли исследователи из американского университета Брауна.

Как отметил профессор Карлос Вамбьер, облысение может быть признаком более тяжелого протекания COVID-19. Это доказывает, в частности, тот факт, что 79 процентов летальных исходов в больницах Испании было зарегистрировано среди лысых мужчин.

Предположительно, андрогенные гормоны, недостаток которых провоцирует алопецию (облысение), отвечают за подавление возбудителя COVID-19 в организме. Соответственно, при их нехватке возрастает риск тяжелого течения болезни.

Полагаясь на результаты данного исследования, ученые проверяют гипотезу о том, что применение гормонов в терапии против коронавируса способно повысить эффективность лечения, пишет The Telegraph.

Ранее ученые сообщили о новом последствии пандемии коронавируса.