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Ученые предупредили об опасности COVID-19 для лысых мужчин 

Вечерняя Москва и ещё 8 8 минут назад
COVID-19 стал особо опасен для еще одной категории людей
Фото: pixabay.com/ru
Коронавирусная инфекция способна вызывать более серьезные осложнения у мужчин с облысением — к такому выводу пришли исследователи из американского университета Брауна.
Как отметил профессор Карлос Вамбьер, облысение может быть признаком более тяжелого протекания COVID-19. Это доказывает, в частности, тот факт, что 79 процентов летальных исходов в больницах Испании было зарегистрировано среди лысых мужчин.
Предположительно, андрогенные гормоны, недостаток которых провоцирует алопецию (облысение), отвечают за подавление возбудителя COVID-19 в организме. Соответственно, при их нехватке возрастает риск тяжелого течения болезни.
Полагаясь на результаты данного исследования, ученые проверяют гипотезу о том, что применение гормонов в терапии против коронавируса способно повысить эффективность лечения, пишет The Telegraph.
Ранее ученые сообщили о новом последствии пандемии коронавируса.
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Наука и техника , Daily Telegraph
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