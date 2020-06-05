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Российские ученые поищут жизнь в Солнечной системе по-новому 

Lenta.ru и ещё 2 17 минут назад
Ученые в РФ поищут жизнь в Солнечной системе по-новому
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Об этом рассказал РИА Новости директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаил Панасюк.
По его словам, ученые намерены в 2021-2022 годах запустить на околоземную орбиту малый спутник для тестирования нового способа поиска жизни на небесных телах Солнечной системы.
«Мы разработали научный прибор очень маленького размера и в составе CubeSat 1U или 2U мы сможем запустить его в космос. Программа очень интенсивно развивается. Я думаю, в следующем году или года через полтора запустим», — сказал ученый. Он также добавил, что внутри аппарата будут находиться биообъекты, скорее всего, водоросли, на которых планируется протестировать технологию поиска жизни. Также Панасюк отметил, что уже имеются планы по применению данной технологии для поиска жизни на объектах Солнечной системы.
Российские ученые подписали соглашение с итальянскими партнерами, которые занимаются астробиологией и разработали иной, но похожий метод поиска жизни в космосе, добавил ученый. Итальянцы запустят космический аппарат при поддержке Европейского космического агентства в июле этого года. После запуска они совместно с российскими специалистами планируют создать совместный спутник формата CubeSat 3U или 6U, где будут установлены один российский, а другой итальянский приборы.
В апреле в Солнечной системе нашли инопланетные объекты. Астрономы Франции и Бразилии определили 19 новых межзвездных астероидов, которые были захвачены Солнцем миллиарды лет назад.
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Наука и техника , МГУ , Европейское космическое агентство , РИА Новости
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