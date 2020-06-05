Раскрыты сроки наступления второй волны коронавируса

Cроки наступления второй волны заражения COVID-19 в России будут зависеть от температуры воздуха летом. При этом интенсивность второй волны в любом случае будет меньше первой, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

«Учитывая, что это новый вирус и иммунная прослойка населения сейчас очень маленькая, скорее нет [нельзя избежать второй волны — ред. «Профиль»], чем да. Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий», — заявила врач.

По словам медика, на основе того, что некоторая часть россиян уже переболела коронавирусом, можно предположить, что интенсивность второй волны будет меньше предыдущей. Кроме того, многое зависит, каким будет лето — холодное или жаркое. А также насколько быстро будут сняты ограничительные меры, и россияне перейдут к обычному образу жизни, отметила Трифонова.