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Космический массаж: в России создали медицинского робота для экипажей МКС 

ТК «Звезда» и ещё 1 57 минут назад
В России создали медицинского робота для экипажей МКС
Фото: pixabay
В перспективе робот может использоваться при длительных лунных и марсианских экспедициях.
В России создан робот-массажер для будущих экспедиций к Международной космической станции (МКС). Изобретение принадлежит ученым из Института машиноведения имени Благонравова РАН и МГТУ имени Баумана.
По задумке, созданный робот будет выполнять скользящий баночный массаж спины и грудной клетки. При этом он будет автономным, а для его работы не нужно будет подключать других членов экипажа, отмечается в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина», в котором опубликована статья об изобретении.
«Представлена новая концепция многофункционального самоперемещающегося баночного массажера — робота "Триангель". При этом не требуется присутствие массажиста, а управление массажером может быть программным. Показана возможность проведения скользящего баночного массажа на борту космической станции», — говорится в статье.
Прототип робота уже испытали, он представляет из себя механизм треугольной формы, состоящий из трех стрежней с вакуумными банками на концах.
«Триангель» способен поддерживать связь с профессиональным массажистом на Земле, который будет контролировать правильность выполнения всех процедур.
Не исключено, что бороздить Вселенную робот будет на борту новейшего космического корабля, созданием тренажера которого заняты сейчас в Центре подготовки космонавтов. Там ищут подрядчиков, для производства необходимых систем.
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Комментарии
Наука и техника , Центр подготовки космонавтов , МГТУ им. Баумана
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