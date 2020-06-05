«Роскосмос» и НАСА обсудят освоение Луны 

«Роскосмос», НАСА и космические агентства других стран обсудят во вторник, 9 июня, изучение Луны, а также программу США по ее освоению. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«9 июня состоится встреча в режиме видеоконференции с участием главы Роскосмоса и руководителей космических агентств США, Канады, Европы и Японии по вопросам сотрудничества по изучению Луны», — приводит агентство слова источника.

Также сообщается, что по просьбе главы НАСА Джима Бранденстайна в ходе переговоров обсудят вклад стран в реализацию лунной программы США «Артемида». Также участники поднимут вопрос сотрудничества по Международной космической станции. Рогозин расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции, а также о работах России над перспективным пилотируемым кораблем «Орел».

Ранее США пригласили Россию принять участие в создании международной окололунной станции Gateway.

В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну аппарат «Луна-25». Затем, в 2024-2025 годах, последуют «Луна-26» и «Луна-27», которые начнут проведение научных исследований на спутнике Земли.

В мае 2020 года НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.