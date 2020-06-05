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«Роскосмос» и НАСА обсудят освоение Луны 

Lenta.ru и ещё 1 10 минут назад
«Роскосмос» и НАСА обсудят освоение Луны
Фото: ТАСС
«Роскосмос», НАСА и космические агентства других стран обсудят во вторник, 9 июня, изучение Луны, а также программу США по ее освоению. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главы космических агентств США, Европы, Канады и Японии проведут встречу по видео-конференц-связи.
«9 июня состоится встреча в режиме видеоконференции с участием главы Роскосмоса и руководителей космических агентств США, Канады, Европы и Японии по вопросам сотрудничества по изучению Луны», — приводит агентство слова источника.
Также сообщается, что по просьбе главы НАСА Джима Бранденстайна в ходе переговоров обсудят вклад стран в реализацию лунной программы США «Артемида». Также участники поднимут вопрос сотрудничества по Международной космической станции. Рогозин расскажет об испытаниях новых российских модулей для орбитальной станции, а также о работах России над перспективным пилотируемым кораблем «Орел».
Ранее США пригласили Россию принять участие в создании международной окололунной станции Gateway.
В 2021 году «Роскосмос» планирует отправить на Луну аппарат «Луна-25». Затем, в 2024-2025 годах, последуют «Луна-26» и «Луна-27», которые начнут проведение научных исследований на спутнике Земли.
В мае 2020 года НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Канада , США , Япония
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