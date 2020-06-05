Обломки «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.

Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства американских ВВС сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, разлетевшись на 65 обломков. Позже в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости подтвердили факт разрушение бака и сообщили, что головной научный институт госкорпорации — ЦНИИмаш — уточняет количество и параметры орбит обломков.

В настоящее время в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 36 из 65 обломков бака "Фрегата" — с номерами от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651.

Согласно данным американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными — от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.

Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.

Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".

В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки). По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.