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Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров 

РИА Новости и ещё 7 18 часов назад
Обломки «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Фото: РИА Новости
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
Ранее 18-я эскадрилья контроля космического пространства американских ВВС сообщила, что бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, разлетевшись на 65 обломков. Позже в пресс-службе "Роскосмоса" РИА Новости подтвердили факт разрушение бака и сообщили, что головной научный институт госкорпорации — ЦНИИмаш — уточняет количество и параметры орбит обломков.
В настоящее время в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 36 из 65 обломков бака "Фрегата" — с номерами от 45 614 до 45 622 и от 45 626 до 45 651.
Согласно данным американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 336 до 672 километров и максимальными — от 2574 до 5101 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной — 3606 километров.
Угрожают ли обломки действующим спутникам, не уточняется.
Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаш (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что на орбите с 1961 года зафиксировано около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки). По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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Наука и техника , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РИА Новости , США
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