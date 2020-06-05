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Twitter удалила видео Трампа о протестах в США 

Национальная Служба Новостей и ещё 21 49 минут назад
Twitter удалила видео Трампа о протестах в США
Фото: Национальная Служба Новостей
Соцсеть Twitter удалила с платформы видео, посвященное протестам в США, с аккаунта предвыборного штаба президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее решение соцсеть приняла, сославшись на нарушение авторских прав. По данным агентства, в настоящее время в аккаунте @TeamTrump вместо видео стоит сообщение, что видео удалено по просьбе правообладателя.
Twitter ранее удалила один твит Трампа, отметив, что он может провоцировать насилие. На это Трамп ответил угрозами о закрытии платформы, а позднее принял закон, согласно которому с социальных сетей снимается защита от претензий по редактированию контента.
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Наука и техника , В мире , Конфликты , США , Массовые беспорядки , Дональд Трамп
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