В Роскосмосе рассказали о летящем к Земле астероиде

Астероид 163348 (2002 NN4) сблизится с Землей в субботу, но вряд ли столкнется с ней. Он пролетит на расстоянии более 5 млн км от нашей планеты. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

"По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 (2002 NN4), составит 5,09 млн км", — отметили в госкорпорации.

Это ближе, чем дистанция, на которой пролетел астероид 52768 (1998 OR2) в конце апреля 2020 года (около 6 млн км).