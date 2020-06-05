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Приближающийся к Земле астероид не представляет опасности 

ТАСС и ещё 8 44 минуты назад
В Роскосмосе рассказали о летящем к Земле астероиде
Фото: NASA
Астероид 163348 (2002 NN4) сблизится с Землей в субботу, но вряд ли столкнется с ней. Он пролетит на расстоянии более 5 млн км от нашей планеты. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскосмоса.
"По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 (2002 NN4), составит 5,09 млн км", — отметили в госкорпорации.
Это ближе, чем дистанция, на которой пролетел астероид 52768 (1998 OR2) в конце апреля 2020 года (около 6 млн км).
В Роскосмосе пояснили, что это "очень большое расстояние, чтобы говорить о серьезной опасности". При этом в госкорпорации подчеркнули, что ученые пристально следят за подобными объектами, поэтому "всякого рода неожиданности здесь очень маловероятны".
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Наука и техника , Наука , Технологии , Мигранты , Роскосмос , ИТАР-ТАСС
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