Обнаружены мошеннические приложения для iPhone 

В AppStore обнаружили три мошеннических VPN-приложения. По данным экспертов компании Avast, это платные программы, стоимость подписки на которые сильно завышена и которые некачественно работают. Об этом говорится в сообщении Avast.

Среди таких приложений были названы Buckler VPN, Hat VPN и Beetle VPN. После установки пользователь получает бесплатный доступ на три дня. По окончании пробного периода со счета пользователя начинают списывать по 10 долларов (около 700 рублей по нынешнему курсу) в неделю. В материале отмечается, что на самом деле подобные подписки стоят намного дешевле. При этом при запуске после оплаты подписки от пользователей требуют внести дополнительную плату за доступ.

Сами по себе они не опасны, а их рейтинг в AppStore достаточно высокий: от 4,6 до 4,8. Формально создатели этих VPN-приложений не нарушили никаких правил, так как их продукт не является вредоносным. Однако эксперты из Avast уверены, что высокий рейтинг и хорошие отзывы в AppStore ненастоящие.

Эксперты порекомендовали пользователям iPhone обращать внимание на стоимость подписок на приложения и следить за тем, сколько денег списывается с их счетов. О проблеме специалисты сообщили в компанию Apple