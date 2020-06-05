Автор Forbes Джейми Картер рассказал , что несмотря на успех SpaceX NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).

Как писал «Рамблер», 30 мая к МКС успешно запустили первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX для NASA.

Как отметил Картер, тем, кто решил, что историческая миссия изменила правила игры, «стоит подумать еще раз».

«Это определенно не конец сотрудничества между США и Россией», — написал он.

Ранее в NASA объявили о планах отправить на МКС астронавта Кейт Рубинс в качестве бортинженера. Но полетит она не на Crew Dragon за 55 миллионов долларов, а на «Союзе МС-17» за 90 миллионов долларов вместе с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым.

Пресс-секретарь NASA Стефани Ширхольц заявила, что это, скорее всего, будет последний полет астронавтов NASA из Казахстана.

Картер объяснил, что Рубинс не сможет полететь на борту Crew-1 в августе 2020 года, так как ей не хватит места: помимо астронавтов, во время каждого полета на станцию и с нее необходимо доставлять по сто с лишним килограммов грузов.