В Минкомсвязи высказались о «бреде» про 5G и коронавирус

Заявления о якобы вреде 5G для человеческого организма и появлению коронавируса из-за сетей пятого поколения являются «бредом», заявил в ходе конференции «Телекоммуникации: Now. Next. Beyond.

»По поводу вала обращений — это просто вал какой-то распространения информации в соцсетях по поводу вреда 5G, по поводу того, что весь этот вирус — это именно порождение 5G — там такой, извините, бред несётся в официальных обращениях, что просто удивляешься — вроде бы у нас было всеобщее среднее образование», — отметил Иванов.

По его словам, несмотря на абсурдность подобных заявлений, проблема радиофобии достаточно существенна, и она может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи. Достоверную информацию по данной теме необходимо разъяснять с использованием всех возможных каналов связи.