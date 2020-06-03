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В Минкомсвязи высказались о «бреде» про связь 5G и коронавируса 

Rambler News Service 2 часа назад
В Минкомсвязи высказались о «бреде» про 5G и коронавирус
Фото: РИА Новости
Заявления о якобы вреде 5G для человеческого организма и появлению коронавируса из-за сетей пятого поколения являются «бредом», заявил в ходе конференции «Телекоммуникации: Now. Next. Beyond.
»По поводу вала обращений — это просто вал какой-то распространения информации в соцсетях по поводу вреда 5G, по поводу того, что весь этот вирус — это именно порождение 5G — там такой, извините, бред несётся в официальных обращениях, что просто удивляешься — вроде бы у нас было всеобщее среднее образование», — отметил Иванов.
По его словам, несмотря на абсурдность подобных заявлений, проблема радиофобии достаточно существенна, и она может воспрепятствовать развитию и строительству сетей связи. Достоверную информацию по данной теме необходимо разъяснять с использованием всех возможных каналов связи.
«У нас 5G в России развивается очень локально из-за объективных проблем с использованием радиочастного спектра. В никаких сёлах, посёлках и крупных населённых пунктах за исключением отдельных городов — миллионников даже опытных зон сейчас нет», — пояснил Иванов.
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Наука и техника , Технологии , Минкомсвязи РФ
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