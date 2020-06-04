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Создана подошва, которая поможет сохранить равновесие на льду 

Популярная механика и ещё 1 19 минут назад
Новая подошва поможет сохранить равновесие на льду
Фото: Популярная механика
Пару лет назад ученые Гарвардского университета скопировали структуру кожи змеи, чтобы создать робота с мягким телом, который при движении цеплялся за почву. Недавно они применили ту же технологию к подошве обуви, которая поможет придать устойчивость тем, кому сложно ходить на своих двоих.
Подошвы, разработанные в сотрудничестве с MIT, представляют собой тонкие гибкие стальные листы с вырезанным на поверхности «змеиным» узором. Как и в случае с мягким роботом, этот шаблон, состоящий из десятков взаимосвязанных «чешуек», основан на японском искусстве нарезки бумаги, известном как киригами.
Когда подошва обуви ровно прилегает к земле, чешуйки лежат гладко и плоско. Но как только владелец такой обуви делает шаг вперед, то переносит свой вес с пятки на носок, заставляя рельеф изменяться и деформироваться. Это, в свою очередь, приводит к тому, что отдельные чешуйки с острыми краями обращаются к поверхности под углом и погружаются в нее.
Такие захваты значительно легче, чем скобы, используемые многими людьми для предотвращения скольжения по обледенелым тротуарам. Как пишут авторы новой разработки, их можно довольно легко надеть или снять на уже купленную обувь. Но важнее то, что при испытаниях на льду они также превосходили скобы по устойчивости.
«Падения являются основной причиной смерти пожилых людей и второй по значимости причиной смерти, связанной с профессиональной деятельностью», пояснил профессор Джованни Траверсо из Массачусетского технологического института. «Если бы мы могли контролировать и увеличивать трение между нашими ступнями и землей, то снизили бы риск таких падений», заявил он.
В настоящее время ученые ищут партнерства с компаниями, которые могут быть заинтересованы в коммерциализации технологии.
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Наука и техника , Гарвардский университет
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