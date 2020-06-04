Палеонтологи выяснили рацион панцирного динозавра 

Канадским палеонтологам удалось изучить окаменевший желудок одного из крупнейших динозавров планеты Borealopelta markmitchelli, жившего более 110 млн лет назад.

Выяснилось, что перед смертью нодозавр весом более 1,3 тонны съел папоротник из группы лептоспорангиатных, который дожил до наших дней. Также в желудке было найдено небольшое количество веток, стеблей и обгоревших фрагментов растений, доказывающие, что динозавр пасся на недавно горевшей территории.

Кроме того, в желудке древнего ящера были обнаружены желудочные камни для улучшения пищеварения, как и у современных птиц, пишет Royal Society Open Science.

Ранее NEWS.ru писал, что учёным из Китая впервые удалось исследовать полный скелет птерозавра — джунгариптера, обитавшего в меловой период. Они выяснили, что рацион этих животных состоял в основном из моллюсков.