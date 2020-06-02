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Спутник «Глонасс-М» № 731 временно выведен из группировки 

ТАСС 32 минуты назад
Спутник «Глонасс-М» временно выведен из группировки
Фото: Wikipedia
Российский спутник связи "Глонасс-М" № 731 (22-я точка) временно выведен из группировки. Об этом сообщается во вторник на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения системы ГЛОНАСС.
"Временно выведен", — написано в строке состояния аппарата.
Выведенный на техобслуживание "Глонасс-М" был запущен 2 марта 2010 года. 28 августа 2010 года его ввели в систему.
Сейчас в орбитальную группировку входит 27 спутников, 23 из них используется по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два — в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника.
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Наука и техника , Технологии
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