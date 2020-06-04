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Миф о влиянии сетей 5G на коронавирус развеяли в Минкомсвязи 

News.ru и ещё 11 1 час назад
Влиянии сетей 5G на коронавирус оценили в России
Фото: globallookpress.com
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил о большой опасности радиофобии для развития телекоммуникационных технологий. По его словам, россияне завалили ведомство обращениями по поводу якобы имеющегося влияния вышек связи 5G на распространение коронавируса.
Это просто вал какой-то, где содержится распространённая информация в соцсетях по поводу вреда 5G, по поводу того, что вот этот весь вирус — это именно порождение 5G. Такой, извините, бред несётся в официальных обращениях, что просто удивляешься: вроде бы у нас было всеобщее среднее образование, — цитирует Иванова «Интерфакс».
Чиновник добавил, что в Сети уже продают даже крем от 5G и шапочки из фольги. Иванов считает задачей министерства донесение до населения всей абсурдности данных утверждений, тем более когда в стране 5G развивается очень локально.
И ни в каких селах, посёлках, крупных населённых пунктах, помимо миллионников, отдельных опытных зон 5G сейчас нет. Ни одной станции 5G на данный момент в России не существует, — заявил чиновник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что USB-флешка под названием 5GBioShield поступила в продажу в Великобритании. Продавцы утверждают, что устройство использует «технологию квантового голографического катализатора» для защиты пользователей от 5G. Член Консультативного комитета 5G города Гластонбери Тони Холл указал, что при включённых сетях пятого поколения «стаи птиц [падают] с неба замертво», «у людей появляются носовые кровотечения».
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Наука и техника , Технологии , Коронавирус , Коронавирус в Росии , Тони Холл , Олег Иванов , Минкомсвязи РФ , Интерфакс
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