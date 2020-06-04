Влиянии сетей 5G на коронавирус оценили в России

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил о большой опасности радиофобии для развития телекоммуникационных технологий. По его словам, россияне завалили ведомство обращениями по поводу якобы имеющегося влияния вышек связи 5G на распространение коронавируса.

Это просто вал какой-то, где содержится распространённая информация в соцсетях по поводу вреда 5G, по поводу того, что вот этот весь вирус — это именно порождение 5G. Такой, извините, бред несётся в официальных обращениях, что просто удивляешься: вроде бы у нас было всеобщее среднее образование, — цитирует Иванова «Интерфакс».

Чиновник добавил, что в Сети уже продают даже крем от 5G и шапочки из фольги. Иванов считает задачей министерства донесение до населения всей абсурдности данных утверждений, тем более когда в стране 5G развивается очень локально.

И ни в каких селах, посёлках, крупных населённых пунктах, помимо миллионников, отдельных опытных зон 5G сейчас нет. Ни одной станции 5G на данный момент в России не существует, — заявил чиновник.