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Обнародованы данные анализа ДНК свитков Мертвого моря 

Российская Газета и ещё 7 1 час назад
Обнародованы данные анализа ДНК свитков Мертвого моря
Фото: iStock
Команда ученых из Израиля и Швеции провела анализ ДНК знаменитых свитков Мертвого моря в надежде найти на них отпечатки пальцев и пролить свет на историю их создания. Результаты говорят о том, что как минимум часть свитков была создана не в пещерах Кумрана, где их нашли.
Интригующее исследование опубликовано в журнале Cell, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Его провели ученые из Тель-Авивского университета в Израиле и Университета Упсалы в Швеции.
Коллекция свитков Мертвого моря насчитывает свыше 25 тысяч фрагментов. Считается, что это самые древние рукописные библейские тексты. Они были найдены в 1940-1950-е годы в 11-ти пещерах Кумрана. Их возраст составляет 2000 и чуть более тысячи лет.
Ученые надеялись найти на пергаментах генетически отпечатки пальцев древних людей. Но задача оказалась сложной. Большинство фрагментов свитков были получены музеями и частными коллекционерами из рук торговцев древностями. Многие из них недавно были признаны подделками.
Однако исследование все-таки принесло сенсационные результаты. Ученые из каждого изученного фрагмента извлекали древнюю ДНК животных. Последовательности ДНК показали, что пергаменты были в основном сделаны из кожи овец. Ранее это не было известно. Далее исследователи сравнили ДНК из разных свитков.
Они предположили, что если свитки изготовлены из кожи одной овцы или овец, родственных друг другу, то это укажет на взаимосвязь самих свитков и текстов на них. Исследователи выявили любопытный факт: два фрагмента, которые считались частями одного свитка, оказались изготовлены из разных материалов. Один был сделан из кожи овцы, а другой — из кожи коровы. Ученые предположили, что эти фрагменты не были единым целым, хотя тексты у них согласуются.
Присутствие ДНК коровы говорит о том, что пергамент не мог быть изготовлен в Кумране. В Иудейской пустыне в то время попросту невозможно было разводить коров. Ученные сравнили тексты, написанные на пергаментах из кожи разных животных. Оказалось, что они не идентичны.
Например, копии пророчеств Иеремии были взяты из двух разных версий книги этого пророка. Версия на коровьей коже отличается от версии на коже овцы. То же самое относится к копиям библейской книги Исайи — одной из самых популярных в древней Иудее. Копия на коровьей коже, вероятно, была создана в другом регионе. Ученые планируют провести дополнительное исследование и идентифицировать это место.
Интересно и то, что многие фрагменты, найденные в разных пещерах Кумрана, оказались генетически тесно между собой связаны. Среди них есть небиблейский текст, известный как "Песни о субботнем жертвоприношении". Он был посвящен ритуальным обрядам, "предвещал революционные события" и был очень популярен в Иудее. На это указывает то, что пергамент с похожим текстом был найден в Масаде — примерно в 55 км от Кумрана.
Однако пергамент из Масады был изготовлен из кожи овцы, которая имеет совершенно другую генетическую линию. Это говорит о том, что свитки Мертвого моря могли быть созданы в разных местах, параллельно, на разном материале. Это объясняет различия, которые ученые находят в текстах. Похоже, лишь самые древние рукописи создавались "под копирку", а затем авторы начали допускать вольности, что привело к разночтению.
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Наука и техника , Израиль , Швеция
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