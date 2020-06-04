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SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Crew Dragon разрешили использовать повторно
Фото: NASA
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска будет использован повторно. Об этом в своем Twitter-аккаунте рассказал журналист Майкл Бэйлор (Michael Baylor).
Он заявил, что частная компания получила разрешение от NASA на повторное использование капсулы Crew Dragon с кораблем Falcon 9. Разрешение на повторное использование будет действовать уже со второго запуска. В качестве подтверждения своих слов журналист показал фрагмент дополненного контракта между SpaceX и государственным ведомством.
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки. По словам командира аппарата Дагласа Херли, аппарат потрясающе справился со своей задачей. Изначально планировалось, что после пилотируемого полета капсулу Dragon будут использовать для доставки грузов.
31 мая экипаж Crew Dragon перешел на борт МКС. Пуск первого частного корабля с экипажем на борту состоялся 30 мая в результате старта ракеты Falcon 9 с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде.
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Наука и техника , Технологии , SpaceX , NASA
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